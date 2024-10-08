«الدبيبة» يهنّئ الرئيس «سعيد» بفوزه بولاية رئاسية جديدة

هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، في مكالمة هاتفية، رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، بفوزه بولاية رئاسية جديدة.

وعبر الدبيبة، خلال المكالمة، “عن أطيب تمنياته للرئيس “سعيد”، وللشعب التونسي بدوام الاستقرار والازدهار”، معربا عن “حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وتونس بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين”.

وجدد “الدبيبة”، “التأكيد على أن ليبيا، ستظل داعمة لتونس في مسيرتها نحو تحقيق التنمية والازدهار”، بحسب منصة “حكومتنا”.

وبحسب ما نشرت رئاسة الجمهورية التونسية على “فيسبوك”، “تم التأكيد خلال هذه المكالمة على الروابط التاريخية التي تجمع بين تونس وليبيا، فكما كان تاريخنا مشتركا سيكون حاضرنا ومستقبلنا مشتركا”.