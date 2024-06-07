«الدبيبة» يهنّئ المنتخب الوطني بالفوز على «موريشيوس»

هنّأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، “المنتخب الوطني لكرة القدم بالفوز على “موريشيوس”، بعد أداء متميز وروح عالية”.

وأضاف الدبيبة في بيان له: “ننتظر من الفرسان استكمال المشوار الممتاز الذي بدؤوه في التصفيات، لتحقيق الحلم المنشود، والوصول إلى نهائيات المونديال المقبل بعون الله”.

وكان منتخبنا الوطني حافظ على صدارة المجموعة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بفوزه على موريشيوس 2-1، في الجولة الثالثة، على ملعب شهداء بنينا ببنغازي بحضور جماهيري غفير.