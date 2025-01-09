«الدبيبة» يهنّئ رئيس الجمهورية اللبنانية الجديد بتوليه مهامه

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع رئيس الجمهورية اللبنانية الجديد، جوزيف عون، لتهنئته بتوليه مهامه رسميا.

وأعرب رئيس الحكومة، خلال الاتصال، “عن أصدق التمنيات لجمهورية لبنان الشقيقة ولشعبها الكريم بمزيد من الاستقرار والازدهار، مؤكدا حرص حكومة الوحدة الوطنية على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات”.

وأكد “على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الليبي واللبناني، ويسهم في دعم أواصر الأخوة والتعاون العربي المشترك”.

من جانبه، عبر رئيس الجمهورية اللبنانية عن امتنانه لهذه التهنئة، “مشيدا بجهود ليبيا الداعمة لتعزيز التعاون العربي، ومعربا عن تطلعه إلى تطوير العلاقات بين البلدين خلال الفترة المقبلة”.