«الدبيبة» يهنّئ منتخب كرة السلة بمناسبة بعد تأهله إلى نهائيات «الأفروباسكيت»

هنّأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بعثة المنتخب الوطني لكرة السلة بمناسبة تأهله المستحق إلى نهائيات الأفروباسكيت أنغولا 2025، وذلك للمرة الخامسة في تاريخه بعد غياب دام 16 عاما، مشيدًا بالروح القتالية والأداء المميز الذي قدمه اللاعبون خلال التصفيات.

وفي هذا الإطار، أقام وزير الرياضة، عبد الشفيع الجويفي، احتفالية خاصة تكريما لأبطال المنتخب، بحضور رئيس اللجنة الأولمبية الليبية، جمال الزروق، ورئيس وأعضاء الاتحاد الليبي لكرة السلة، حيث نقل الوزير تهنئة رئيس الوزراء، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التطور الذي تشهده كرة السلة الليبية والاهتمام الكبير الذي تحظى به الرياضة الوطنية.

وخلال الحفل، قدم الوزير مكافآت تحفيزية للطاقمين الفني والإداري، تقديرًا لجهودهم ودعمًا لمواصلة التألق في النهائيات القارية المقبلة، مؤكدًا التزام الوزارة بمساندة المنتخبات الوطنية وتوفير الظروف الملائمة لتحقيق المزيد من الإنجازات على المستويين القاري والدولي.

وكان حقق المنتخب الوطني لكرة السلة، تأهلا رسمياً إلى نهائيات الأفروباسكت 2025، بعد غياب استمرّ طويلا لمدة 16 عاماً، وذلك بعد انتصاره بنتيجة 80-82 على الرأس الأخضر بقاعة طرابلس الكبرى في مباراة شهدت ندية وتنافس قوي حتى الثواني الأخيرة.