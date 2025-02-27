«الدبيبة» يهنّئ منتخب كرة السلة بمناسبة بعد تأهله إلى نهائيات «الأفروباسكيت»

هنّأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بعثة المنتخب الوطني لكرة السلة بمناسبة تأهله المستحق إلى نهائيات الأفروباسكيت أنغولا 2025، وذلك للمرة الخامسة في تاريخه بعد غياب دام 16 عاما، مشيدًا بالروح القتالية والأداء المميز الذي قدمه اللاعبون خلال التصفيات.
وفي هذا الإطار، أقام وزير الرياضة، عبد الشفيع الجويفي، احتفالية خاصة تكريما لأبطال المنتخب، بحضور رئيس اللجنة الأولمبية الليبية، جمال الزروق، ورئيس وأعضاء الاتحاد الليبي لكرة السلة، حيث نقل الوزير تهنئة رئيس الوزراء، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التطور الذي تشهده كرة السلة الليبية والاهتمام الكبير الذي تحظى به الرياضة الوطنية.
وخلال الحفل، قدم الوزير مكافآت تحفيزية للطاقمين الفني والإداري، تقديرًا لجهودهم ودعمًا لمواصلة التألق في النهائيات القارية المقبلة، مؤكدًا التزام الوزارة بمساندة المنتخبات الوطنية وتوفير الظروف الملائمة لتحقيق المزيد من الإنجازات على المستويين القاري والدولي.
وكان حقق المنتخب الوطني لكرة السلة، تأهلا رسمياً إلى نهائيات الأفروباسكت 2025، بعد غياب استمرّ طويلا لمدة 16 عاماً، وذلك بعد انتصاره بنتيجة 80-82 على الرأس الأخضر بقاعة طرابلس الكبرى في مباراة شهدت ندية وتنافس قوي حتى الثواني الأخيرة.
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