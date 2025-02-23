«الدبيبة» يهنّئ منتخب «كرة السلة»: بهذه العزيمة تتعاظم طموحاتنا للوصول إلى آفاق جديدة

هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، المنتخب الوطني لكرة السلة بتأهله إلى نهائيات “الأفروباسكت” بعد غياب دام 15 عامًا.

وقال الدبيبة في بيان: “ألف مبارك لأبطال منتخبنا الوطني لكرة السلة تأهلهم المستحق لنهائيات الأفروباسكت، بعد غياب دام 15 عاما، بهذه الروح القتالية والعزيمة الصلبة، ومع هذا الجيل الذهبي، تتعاظم طموحاتنا للوصول إلى آفاق جديدة بعون الله”.

وأمس، حقق المنتخب الوطني لكرة السلة تأهلا رسمياً إلى نهائيات “الأفروباسكت 2025″، بعد غياب استمرّ طويلا لمدة 16 عاماً، وذلك بعد انتصاره بنتيجة 80-82 على الرأس الأخضر بقاعة طرابلس الكبرى.