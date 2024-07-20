«الدبيبة» يهنّئ نادي النصر لتتويجهم بلقب الدوري الممتاز

هنّأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، “نادي النصر” لتتويجهم بلقب بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه.

وقال الدبيبة: “ألف مبارك لنادي النصر وكل جماهير الفحامة تتويجهم بلقب بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه، إنجاز جديد يحسب للطاقم الفني والإداري واللاعبين الذين أسهموا في تحقيق البطولة، متمنيًا حظًا أوفر لكل الفرق المنافسة على البطاقات الإفريقية”.

وأضاف: “أشيد بجهود وزارة الرياضة والاتحاد الليبي لكرة القدم على تنظيمهما دور سداسي التتويج بجدارة واقتدار”.

هذا وفاز نادي النصر بلقب الدوري الليبي لكرة القدم «دورينا» للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما تغلب على “المدينة” بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بين الفريقين أول أمس الخميس، ضمن الجولة الرابعة من منافسات دور سداسي التتويج بلقب «دورينا» المقام حاليا في إيطاليا.