الدبيبة يواصل متابعة مشروعات «جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية»

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مع جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، مشروعات الجهاز وسير العمل فيها، في إطار حرص الحكومة على متابعة أداء الأجهزة التنفيذية وتحقيق التنمية المستدامة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن الجهود المبذولة لضمان سير المشروعات بكفاءة وتعزيز تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

#الآن | رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة، يتابع مع جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، مشروعات وسير عمل الجهاز ، في إطار متابعة الحكومة لأداء الأجهزة التنفيذية. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الأربعاء، ١٦ يوليو ٢٠٢٥