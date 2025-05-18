الدبيبة يوجه بإزالة معسكر 77 وضمّه إلى «الحياة بارك» وإعادة افتتاح حديقة الحيوانات

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، تعليماته إلى شركة الخدمات العامة طرابلس بالشروع في إزالة معسكر 77، ودمجه ضمن نطاق المشروع الأخضر “باب العزيزية– الحياة بارك”، في إطار خطة “عودة الحياة” التي تنفذها الحكومة.

كما وجّه الدبيبة الجهات المختصة باستلام موقع حديقة الحيوانات والعمل على تهيئته بشكل كامل، تمهيداً لإعادة افتتاحه أمام المواطنين خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين، مؤكداً أهمية توفير فضاءات ترفيهية للعائلات وتعزيز المشهد الحضري في العاصمة طرابلس.

ويأتي قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ضمن خطة “عودة الحياة”، وهي مبادرة حكومية أُطلقت بهدف إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية والمرافق العامة في مختلف المدن الليبية، خصوصاً العاصمة طرابلس.

وتشمل الخطة مشاريع لإعادة الحياة إلى المساحات المهملة وتوفير متنفسات حضرية للمواطنين، في ظل جهود الحكومة لتحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

ومعسكر 77، الذي تقرر إزالته، يُعد أحد المواقع العسكرية السابقة التي كانت مهجورة منذ عام 2011، ويقع ضمن محيط مشروع “باب العزيزية” الذي تسعى الحكومة لتحويله إلى حديقة عامة كبرى تُعرف باسم “الحياة بارك”، ويُعتبر هذا المشروع من أضخم المشاريع الترفيهية والخدمية في العاصمة.

أما حديقة الحيوانات في طرابلس، فهي من أقدم المرافق الترفيهية في المدينة، وقد شهدت إهمالاً كبيراً خلال السنوات الماضية بسبب الأوضاع الأمنية واللوجستية، مما دفع الحكومة إلى إعادة تأهيلها وفتحها أمام الجمهور في خطوة تهدف إلى استعادة النشاط المدني وخلق مساحات ترفيهية للأسرة الليبية.