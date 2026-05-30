الدبيبة يوجه بإصلاح عاجل لـ«شبكات الاتصالات» في غات وتهالة

وجّه رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، عبر ديوان مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، باتخاذ إجراءات عاجلة لتقييم الأضرار التي لحقت بشبكات الاتصالات والبنية التحتية التابعة لقطاع الاتصالات، جراء الفيضانات الأخيرة التي شهدتها مناطق في بلديتي غات وتهالة.

وأكد الدبيبة، في مخاطبة رسمية، ضرورة الإسراع في تنفيذ أعمال صيانة الشبكات المتضررة وإعادة تشغيلها في أسرع وقت ممكن، مع تسخير الإمكانيات الفنية واللوجستية المتاحة لضمان استمرارية خدمات الاتصالات والإنترنت في المناطق المتأثرة.

وشدد على أن إعادة تشغيل الخدمات تسهم في التخفيف من معاناة المواطنين، ودعم جهود الاستجابة والإغاثة والطوارئ في المناطق المنكوبة، في ظل الظروف الناتجة عن السيول التي ضربت الجنوب الليبي.

وطالب رئيس الوزراء بإعداد تقرير عاجل يتضمن حجم الأضرار، والإجراءات المتخذة، والأعمال المنجزة، إضافة إلى تحديد الاحتياجات اللازمة لاستكمال إعادة تأهيل شبكات الاتصالات والخدمات بشكل كامل.

وتأتي هذه التوجيهات في أعقاب السيول التي شهدتها مناطق الجنوب الليبي، والتي تسببت في أضرار واسعة بالبنية التحتية، بما في ذلك شبكات الطرق والاتصالات، ما دفع السلطات إلى تكثيف جهود الاستجابة الطارئة وإعادة الخدمات الأساسية لضمان استقرار الأوضاع في المناطق المتضررة.