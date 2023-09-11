«الدبيبة» يوجه بإنشاء نقاط لاستقبال التبرعات للمتضررين من الفيضانات بالمنطقة الشرقية

أصدر رئيس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة”، اليوم الاثنين، تعليماته لوزير الحكم المحلي، لإعطاء الإذن لعمداء البلديات المنكوبة في المنطقة الشرقية بتحديد نقاط لاستقبال مساهمات المواطنين ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال.

جاء ذلك وفقاً لما أوردته منصة “حكومتنا” حيث تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة الليبية لتقديم الدعم والإغاثة للمتضررين من الفيضانات والسيول التي ضربت المنطقة الشرقية، حيث تسببت في أضرار في الممتلكات العامة والخاصة.

وأوضح “الدبيبة”: أن هذه النقاط ستكون مفتوحة لاستقبال جميع أنواع التبرعات المتاحة.

ودعا “الدبيبة” المواطنين ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال إلى الإسهام في تقديم الدعم للمتضررين، من خلال هذه النقاط.