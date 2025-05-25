«الدبيبة» يوجه بالإسراع في تحديث المنظومة المالية لضمان صرف الرواتب وتعزيز الشفافية

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اجتماعًا مع وزير المالية ووكيلي الوزارة، لمتابعة الملفات المتعلقة بالترتيبات المالية العامة، لا سيما ضمان صرف الرواتب بانتظام ودون تأخير.

وشدد الدبيبة، خلال الاجتماع على أهمية إجراء مراجعة شاملة لسياسات الصرف لضمان التوزيع العادل للموارد حسب الاحتياجات الحقيقية للجهات العامة، وتفادي أي مخصصات زائدة قد تُستخدم خارج الأطر المقررة.

كما أكد على ضرورة الإسراع في اعتماد نظام مالي إلكتروني متكامل (IFMS) لتعزيز الشفافية وتوحيد قواعد البيانات المالية وتطبيق أفضل ممارسات الرقابة، بهدف تحقيق كفاءة الإنفاق العام.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن تحديث المنظومة المالية يعد خطوة أساسية لترسيخ الحوكمة الرشيدة والانتقال التدريجي إلى الإدارة الرقمية في المالية العامة.

وحضر الاجتماع الأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الحكومة والمشروعات الاستراتيجية.