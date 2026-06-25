الدبيبة يوجه بتسريع «المشروعات التنموية» وتحسين الخدمات في زليتن

عُقد، اليوم الخميس، بديوان المجلس البلدي زليتن، اجتماع موسع برئاسة وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون، وبحضور وزير الموارد المائية حسني عويدان، وأعضاء المجلس البلدي ورؤساء الأجهزة التنفيذية والشركات العامة، لمتابعة عدد من الملفات الخدمية والمشروعات التنموية داخل البلدية، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة.

وشهد الاجتماع استعراض المجلس البلدي زليتن للمشروعات الجاري تنفيذها داخل البلدية، مع تقديم عرض حول المواقف التنفيذية الخاصة بها، إضافةً إلى مناقشة الاحتياجات والأولويات المطلوبة لدعم الخدمات العامة ورفع مستوى الأداء في مختلف القطاعات.

كما ناقش المشاركون ملف الإصحاح البيئي ومستجدات الجهود المبذولة لمعالجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية، إلى جانب الإجراءات المتخذة للحد من الآثار الناجمة عن هذه الظاهرة والتخفيف من تداعياتها على البنية التحتية والمرافق الخدمية داخل البلدية.

وخلال الاجتماع، قدم رؤساء الأجهزة التنفيذية والشركات العامة إحاطات تفصيلية حول سير العمل في المشروعات الواقعة ضمن نطاق اختصاصاتهم، تضمنت نسب الإنجاز المحققة حتى الآن، والتحديات والصعوبات التي تواجه التنفيذ، فضلاً عن الخطوات المعتمدة لاستكمال الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة.

ونقل وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون توجيهات رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، التي شددت على أهمية مضاعفة الجهود لتسريع تنفيذ المشروعات المستهدفة، والعمل على معالجة المختنقات الخدمية، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات التنفيذية.

وأكدت التوجيهات أن تسريع وتيرة العمل بالمشروعات التنموية والخدمية يمثل ركيزة أساسية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود التنمية المحلية في بلدية زليتن خلال المرحلة المقبلة.