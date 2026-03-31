الدبيبة يوجه بتسريع تفعيل «الرعاية الصحية» وتحسين جاهزية المستشفيات

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء اجتماعاً مع وزير الصحة، محمد الغوج، ومدير عام مركز طب الطوارئ والدعم، طارق الهمشري، بحضور الأمين العام لمجلس الوزراء، عادل ظويهر، لمتابعة سير العمل في القطاع الصحي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتناول الاجتماع متابعة تنفيذ خطة وزارة الصحة لتفعيل مراكز الرعاية الصحية الأولية، باعتبارها الأساس في تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها في مختلف المناطق. كما تم استعراض أوضاع المستشفيات ومستوى جاهزيتها للتشغيل، إضافة إلى متابعة توفر الأدوية والمستلزمات الطبية ومعالجة أي معوقات تؤثر على انتظام تقديم الخدمات.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تسريع وتيرة العمل لضمان التشغيل الفعلي للمرافق الصحية، وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات الصحية على مستوى البلاد.