الدبيبة يوجه بعودة موظفي شركة الخدمات العامة في طرابلس إلى عملهم

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، تعليماته لرئيس ومدير عام شركة الخدمات العامة طرابلس، بعودة موظفي الشركة إلى مباشرة أعمالهم، حسب بيتن الحكومة على صفحاتها الرسمية.

وجاء ذلك ردا على التقرير المرفوع من الشركة، بشأن العراقيل الأمنية التي واجهت موظفي الشركة، وأدت إلى تعليق أعمالهم.

وذكرت مصادر إعلامية أن العاملين في شركة الخدمات العامة ـ طرابلس، علقوا اعتصامهم اليوم، وعادوا إلى عملهم في شوارع العاصمة.

ونشرت الشركة على موقعها في فيسبوك صورا للعمال وقد عادوا للعمل وبدؤوا عمليات إزالة القمامة في أماكن متفرقة من المدينة .

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر تكدس القمامة في بعض شوارع طرابلس جراء اعتصام العاملين بالشركة.