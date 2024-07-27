«الدبيبة» يُوجه بفتح تحقيق في واقعة انفجار زليتن

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، تعليماته للمدعي العام العسكري، باتخاذ الإجراءات وفتح تحقيق في واقعة الانفجار الذي وقع فجر الجمعة، بمنطقة الكادوش بمدينة زليتن.

وانفجر يوم أمس الجمعة مخزن ذخيرة في مدينة زليتن وتسبب بخسائر مادية فقط، وأشار المجلس البلدي زليتن إلى أنه ليس الأول من نوعه، مبينا أن المدينة شهدت حوادث مشابهة في السابق.

وطالب المجلس البلدي زليتن الجهات الأمنية والعسكرية بضرورة سرعة التعامل مع مخازن الذخائر وإبعادها عن مناطق السكن.

كما طالب المجلس بضرورة فتح تحقيق عاجل من قبل جهات الاختصاص لتحديد أسباب هذه الظاهرة التي تكررت أكثر من مرة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرارها.