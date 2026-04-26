الدبيبة يوجه رسالة لـ«المرأة الليبية» في يومها

وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، رسالة إلى المرأة الليبية بمناسبة يومها، عبر منشور على موقع فيسبوك، أشاد فيها بدورها في المجتمع ومسيرة البناء والتنمية في البلاد.

وأكد الدبيبة في منشوره، أن المرأة الليبية تمثل الأم والأخت والابنة، وهي شريكة أساسية وسند في مسار التنمية، إضافة إلى دورها في تربية الأجيال وغرس القيم داخل المجتمع.

وأشار إلى أن المرأة الليبية أسهمت في تحقيق إنجازات ملموسة عبر الاجتهاد والعمل، مشددًا على أن ما تحقق من نتائج يعكس حضورها الفاعل في مختلف مجالات الحياة.

وختم رسالته بالتهنئة للمرأة الليبية، مؤكدًا استمرارها في مسيرة النجاح والتألق، وتقديره لدورها المتنامي في بناء المجتمع.

وتأتي هذه الرسالة ضمن سياق الاهتمام الرسمي بدور المرأة الليبية، في ظل دعوات مستمرة لتعزيز مشاركتها في الحياة العامة ودعم تمكينها في مختلف القطاعات.