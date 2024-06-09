الدبيبة يوجه وزارة الرياضة لدعم المنتخب الوطني لكرة القدم

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، مع وزير الرياضة “عبدالشفيع الجويفي”، دعم المنتخبات الوطنية والاتحادات الرياضية.

وشدد “الدبيبة”، خلال اللقاء على ضرورة تقديم الدعم الكامل للمنتخبات الوطنية ومعالجة المشاكل والصعوبات، التي تواجهها وتوحيد الجهود بين الوزارة واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، وأن يكون الهدف هو رفع اسم ليبيا في كل المحافل الإقليمية والدولية.

واطمأن رئيس الحكومة على ظروف المنتخب الوطني لكرة القدم، ووجه بتقديم الدعم اللازم لمشاركته المتميزة في تصفيات الأمم الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وكلف رئيس الحكومة “الجويفي” بنقل تحياته لكل اللاعبين والجهاز الفني الموجودين في الرأس الأخضر، مشيدا بأدائهم الوطني خلال المباريات الماضية.