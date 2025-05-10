«الدبيبة» يُوجّه بالتحرك الفوري عقب هزة أرضية قرب طرابلس

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، تداعيات الهزة الأرضية التي شهدتها العاصمة طرابلس مساء اليوم، ووجّه تعليماته العاجلة لجهاز الإسكان والمرافق بالتحرك الفوري لتفقد الطرق والمنشآت العامة، وضمان سلامة المواطنين، واتخاذ ما يلزم للتعامل مع أي آثار محتملة.

وشدد الدبيبة على أن “سلامة المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الدولة”، داعياً كافة الأجهزة المختصة إلى الجاهزية الكاملة والاستجابة السريعة لأي طارئ.

وكان المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء قد أفاد بوقوع هزة أرضية بلغت قوتها 4.1 درجة على مقياس ريختر، في المياه الإقليمية الليبية على بعد نحو 125 كيلومتراً شمال العاصمة، وبعمق 73 كيلومتراً، مشيراً إلى أن سكان عدد من المناطق الشرقية في طرابلس شعروا بالهزة.

من جانبه، أكد مدير أمن طرابلس عدم تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية حتى الآن، موضحاً أن الفرق الأمنية تتابع الوضع ميدانياً وتعمل على طمأنة السكان، وسط استقرار عام في الأوضاع.