الدبيبة يوجّه بتسريع «تنفيذ المشاريع» في غريان

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، وفداً من أعيان وحكماء وبلدية غريان، إلى جانب مديري القطاعات الخدمية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، لمتابعة عدد من الملفات التنموية والخدمية داخل المدينة.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، شارك في اللقاء وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء محمد الشهوبي، ووزير السياحة نصرالدين الفزاني، وأمين عام ديوان مجلس الوزراء عادل ظويهر، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، إضافة إلى مديري الأجهزة التنفيذية والشركات العامة.

وتناول الاجتماع مناقشة مشاريع البنية التحتية في مدينة غريان، وفي مقدمتها استكمال توصيل شبكة المياه لتغطية مختلف المناطق، إلى جانب بحث مشاريع الطرق الحيوية ومشروع “مدارس المستقبل”، ضمن خطط تطوير الخدمات الأساسية.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة خلال الاجتماع استمرار دعم الحكومة للمشاريع التنموية والخدمية داخل المدينة، مشدداً على ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على مشروع مستشفى غريان المركزي وتنفيذ حزمة من الطرق الاستراتيجية داخل المدينة وخارج المخطط.

من جانبهم، جدد أعيان وحكماء ووفد بلدية غريان دعمهم لحكومة الوحدة الوطنية، مؤكدين دعمهم لجهودها في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، ومتابعة احتياجات المواطنين بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز الاستقرار التنموي.

ويأتي هذا اللقاء في إطار متابعة حكومة الوحدة الوطنية لاحتياجات البلديات، ودفع عجلة التنمية في مختلف المناطق، بما يهدف إلى رفع كفاءة الخدمات وتحسين البنية التحتية.