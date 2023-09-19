«الدبيبة» يوجّه بتشكيل فريق للدعم الاجتماعي والنفسي في المناطق المنكوبة

وجه رئيس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الثلاثاء، لوزير الحكم المحلي – رئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة، بالتنسيق مع وزارات الصّحة والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم، لتشكيل فريق للدعم الاجتماعي والنفسي في المناطق المتضررة من السيول والفيضانات التي ضربت البلاد مؤخراً.

وفقا لما أورده “المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية” يأتي هذا التوجيه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لمساعدة المتضررين من السيول والفيضانات، حيث سيعمل الفريق على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين، وتقديم الخدمات الطبية والاجتماعية اللازمة لهم.

وتهدف هذه الخطوة إلى تقديم الدعم اللازم للمتضررين من السيول والفيضانات، ورفع روحهم المعنوية، ومساعدة الأسر المتضررة على التعافي من هذه الأزمة.