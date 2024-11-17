«الدبيبة» يوجّه بتكثيف الجهود لضمان استدامة المعاشات

عقدت اللجنة المُشكَّلة من حكومة الوحدة الوطنية، لمتابعة دعم المعاشات الأساسية اجتماعًا بحضور وزيري المالية والدولة لشؤون الحكومة.

وركز الاجتماع على “مراجعة انتظام صرف المعاشات، وتحديث بيانات المستفيدين، واعتماد الميزانية التضامنية السنوية لعام 2025”.

وخلال الاجتماع، “قدمت اللجنة عرضًا ضوئيًا استعرض نتائج مطابقة بيانات المستفيدين من المعاش الأساسي مع منظومة المرتبات العامة، مع التأكيد على استبعاد حالات الازدواجية. كما تم مناقشة مقترحات لدعم إيرادات صندوق التضامن الاجتماعي لضمان استمرارية صرف المعاشات الأساسية بانتظام”.

وتناول الاجتماع أيضًا “الميزانية التضامنية لعام 2025، مع التشديد على ضرورة اعتمادها قبل نهاية العام الجاري”.

وأكد الحاضرون على “أهمية تنظيم عملية صرف المعاشات الأساسية، ومتابعة تحصيل الإيرادات المتعلقة بها، وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة لهذه الفئة الهامة”.

ووجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، “بضرورة تكثيف الجهود لضمان استدامة المعاشات الأساسية ودعم صندوق التضامن الاجتماعي، بما يعزز قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه هذه الشريحة الحيوية من المجتمع”.