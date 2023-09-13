«الدبيبة» يوجّه بتكليف جديد للتغلّب على تداعيات «دانيال»

وجه رئيس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الأربعاء، رؤساء ومدراء الهيئات والمصالح والأجهزة والمؤسسات والمراكز التابعة للوزارات ومجلس الوزراء، بتكليف مناوبين إداريين للعمل اليومي على مدار الساعة.

جاء ذلك وفقا لما أورده “المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية” في إطار الجهود المبذولة لضمان التواصل المستمر والتنسيق الدائم بين كافة الجهات الحكومية للتغلب على تداعيات إعصار “دانيال” الذي ضرب مناطق شرق ليبيا.

وشدّد “الدبيبة” على ضرورة بذل كل الجهود اللازمة لمساعدة المواطنين المتضررين من الإعصار، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

وأكّد “الدبيبة”: أنّ الحكومة لن تتوقف عن العمل في سبيل تخفيف معاناة المواطنين، وإعادة إعمار المناطق المتضررة.