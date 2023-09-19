«الدبيبة» يوجّه بتنظيم رحلات جوية مجانية لنقل فرق الإنقاذ والمتطوعين إلى المناطق المتضررة

وجه رئيس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة” وزير المواصلات، بجدولة وتنظيم وتسيير رحلات جوية مجانية لكل من يرغب في العودة إلى مدينة طرابلس من فرق الإنقاذ والطوارئ والمتطوعين للعمل بالمناطق المنكوبة، وتنسيق ذهاب كل الفرق الفنية والمتطوعين لتلك المناطق، وذلك في قرار أصدره اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك وفقا لما أرده “المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية” حيث يأتي هذا التوجيه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لمساعدة المتضررين من السيول والفيضانات التي ضربت البلاد مؤخراً، حيث سيساهم في تسهيل وصول فرق الإنقاذ والمتطوعين إلى المناطق المتضررة للعمل على مساعدة المواطنين.

وتهدف هذه الخطوة إلى تسريع عملية إعادة تأهيل المناطق المتضررة من السيول والفيضانات، وتقديم الدعم اللازم للمتضررين.