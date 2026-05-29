الدبيبة يوجّه بحزمة «إجراءات عاجلة» لمواجهة آثار الفيضانات

أصدر رئيسُ الوزراءِ بحكومةِ الوحدةِ الوطنيةِ الليبيةِ عبدُ الحميدِ الدبيبةِ، تعليماتٍ عاجلةً إلى وزارةِ الشؤونِ الاجتماعيةِ والشركةِ العامةِ للمياهِ والصرفِ الصحيِّ، لاتخاذِ إجراءاتٍ فوريةٍ للتعاملِ مع تداعياتِ الفيضاناتِ التي شهدتْها منطقتا غات وتهالة، نتيجةَ هطولِ الأمطارِ وجريانِ الأوديةِ.

وشدّد الدبيبةُ على ضرورةِ الإسراعِ في توفيرِ الاحتياجاتِ الأساسيةِ والمساعداتِ الإنسانيةِ للأسرِ المتضررةِ، إلى جانبِ تقديمِ الدعمِ والرعايةِ الاجتماعيةِ للعائلاتِ التي اضطرتْ إلى مغادرةِ مساكنِها، في ظلِّ الظروفِ التي فرضتها الفيضاناتُ.

كما كلّف الشركةَ العامةَ للمياهِ والصرفِ الصحيِّ بتسخيرِ آلياتِها وإمكاناتِها من أجلِ سحبِ وتصريفِ مياهِ الأمطارِ المتجمعةِ داخلَ الأحياءِ السكنيةِ والمناطقِ المتضررةِ، بما يحدُّ من آثارِ الأزمةِ ويعزّزُ السلامةَ العامةَ.

وفي السياقِ ذاتهِ، وجّه رئيسُ الوزراءِ مركزَ طبِّ الطوارئِ والدعمِ إلى دفعِ الفرقِ الطبيةِ وسياراتِ الإسعافِ، وتوفيرِ المستلزماتِ الطبيةِ والإغاثيةِ، بهدفِ تقديمِ خدماتٍ صحيةٍ عاجلةٍ للأسرِ والمناطقِ المتضررةِ في غات وتهالة.

كما كلّف وزيرَ الدولةِ لشؤونِ رئيسِ الحكومةِ ومجلسِ الوزراءِ بإعدادِ تقاريرَ عاجلةٍ تتضمنُ الإجراءاتِ والتدابيرَ المتخذةَ، إلى جانبِ حصرِ حجمِ الأضرارِ والاحتياجاتِ القائمةِ، على أن تُرفعَ إلى رئيسِ مجلسِ الوزراءِ لمتابعةِ تنفيذِ التدخلاتِ المطلوبةِ.

وتأتي هذه التوجيهاتُ في إطارِ الاستجابةِ الحكوميةِ العاجلةِ للتعاملِ مع تداعياتِ الفيضاناتِ في الجنوبِ الليبيِّ، وتعزيزِ الجاهزيةِ الخدميةِ والطبيةِ في المناطقِ المتضررةِ.