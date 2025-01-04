«الدبيبة» يوجّه بدعم عملية عسكرية واسعة في مدينة الزاوية

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تعليماته إلى “وزارة الداخلية بالتنسيق ودعم العملية العسكرية الواسعة في منطقة الساحل الغربي، لمكافحة الجريمة والتهريب”.

وأكد الدبيبة على “ضرورة تعميم التعليمات على جميع الأجهزة الأمنية والقوات التابعة للوزارة، مشددا على منع خروج أي آليات مسلحة من مواقعها أو تنفيذ أي تحركات قد تعرقل العملية، إلا بعد التنسيق المباشر مع آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي”.

وفي وقت سابق، أعطى ٱمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي الفريق الدكتور صلاح النمروش، “الأوامر لمنتسبي المنطقة، ببدء العمليات العسكرية بالمنطقة كاملة، لضرب أوكار الإجرام، والمرحلة الأولى تبدأ من مدينة الزاوية”.

وكانت المنطقة العسكرية الساحل الغربي، دعت كافة المواطنين في مدينة الزاوية إلى “الابتعاد عن الأماكن والأوكار المشبوهة، وأشارت إلى أن العمليات الجارية هي لضمان الأمن والاستقرار في المدينة وكافة مدن الساحل الغربي، وطالبت المواطنين بالتعاون والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة”.

هذا وتصل تعزيزات المنطقة العسكرية الساحل الغربي، تباعا إلى مدينة الزاوية، في إطار الأوامر الصادرة من آمر المنطقة العسكرية الفريق الدكتور صلاح النمروش، لفرض الأمن بالمدينة.

تعزيزات المنطقة العسكرية الساحل الغربي تصل تباعا إلى مدينة الزاوية، في إطار الأوامر الصادرة من آمر المنطقة العسكرية… تم النشر بواسطة ‏المنطقة العسكرية الساحل الغربي‏ في السبت، ٤ يناير ٢٠٢٥