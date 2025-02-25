«الدبيبة» يوجّه بسرعة التحقيق لكشف أسباب حريق الأصابعة و«هيئة السلامة» ترفع مستوى جاهزيتها

في إطار المتابعة المستمرة لحادثة اندلاع الحريق في عدد من المساكن ببلدية الأصابعة، شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية على “ضرورة تعزيز جهود الفرق المختصة التي باشرت عملها منذ اللحظات الأولى للحادثة، والتأكيد على استكمال التحقيقات للكشف عن أسباب الحريق وضمان سرعة الاستجابة للموقف”.
وأكد الدبيبة، على “أهمية الوقوف ميدانيًا على الأوضاع، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والحد من الأضرار”.
في السياق، أعلن مركز الدعم والإسناد التابع لهيئة السلامة الوطنية، “جاهزيته التامة بكامل قوته والتوجه للمدينة لمساندة قسم السلامة الوطنية الاصابعة وحماية الأرواح والممتلكات”.
وأكد أن “الهيئة بالتنسيق الوثيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفعال مع أي طوارئ قد تنشأ، بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامتهم وممتلكاتهم”.
وفي وقت سابق، اندلعت الحرائق في عدد من المنازل في بلدية الأصابعة، وتسببت في إتلاف الممتلكات دون معرفة الأسباب.
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