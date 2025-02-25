«الدبيبة» يوجّه بسرعة التحقيق لكشف أسباب حريق الأصابعة و«هيئة السلامة» ترفع مستوى جاهزيتها

في إطار المتابعة المستمرة لحادثة اندلاع الحريق في عدد من المساكن ببلدية الأصابعة، شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية على “ضرورة تعزيز جهود الفرق المختصة التي باشرت عملها منذ اللحظات الأولى للحادثة، والتأكيد على استكمال التحقيقات للكشف عن أسباب الحريق وضمان سرعة الاستجابة للموقف”.

وأكد الدبيبة، على “أهمية الوقوف ميدانيًا على الأوضاع، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والحد من الأضرار”.

في السياق، أعلن مركز الدعم والإسناد التابع لهيئة السلامة الوطنية، “جاهزيته التامة بكامل قوته والتوجه للمدينة لمساندة قسم السلامة الوطنية الاصابعة وحماية الأرواح والممتلكات”.

وأكد أن “الهيئة بالتنسيق الوثيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفعال مع أي طوارئ قد تنشأ، بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامتهم وممتلكاتهم”.

وفي وقت سابق، اندلعت الحرائق في عدد من المنازل في بلدية الأصابعة، وتسببت في إتلاف الممتلكات دون معرفة الأسباب.