«الدبيبة» يوجّه بصرف منحة 200 دينار دعماً للطلاب

عقدت صباح اليوم، اجتماع بديوان رئاسة حكومة الوحدة الوطنية، “لاستكمال الإجراءات التنفيذية لصرف منحة التلميذ والطالب، وصرف الربع الثالث من منحة الزوجة والأولاد”.

ووجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الوزارات المختصة، “بدراسة صرف منحة لكل فصل دراسي قدرها 200 دينار عن العام الدراسي، دعماً للطلاب والتلاميذ وفق المخصصات المتاحة لوزارة الشؤون الاجتماعية”.

وناقش الاجتماع “الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم ومصلحة الأحوال المدنية لحصر المستفيدين من التلاميذ والطلاب، ومراجعة بيانات الربع الثالث لمنحة الزوجة والأولاد واعتمادها”.

وبحسب بيان المجلس، “ستتولى وزارة الشؤون الاجتماعية صرف منحة الطالب والتلميذ غداً الخميس، على أن يتم صرف منحة الربع الثالث الأسبوع المقبل بعد مطابقة البيانات من قبل مصلحة الأحوال المدنية”.

هذا وحضر الاجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية والمالية والتربية والتعليم، والدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، وعدد من مديري الإدارات بوزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية.