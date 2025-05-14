الدبيبة يوجّه بعقد اجتماع طارئ لبحث أضرار طرابلس ويأمر بتشكيل فرق لتعويض المتضررين

وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بعقد اجتماع عاجل لمتابعة الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين في مدينة طرابلس، وذلك بحضور وزير الحكم المحلي، وزير الإسكان والمرافق، ومدير عام جهاز الإسكان والمرافق.

وأكد الدبيبة، خلال التوجيه على أهمية النزول الميداني لتقدير حجم الأضرار، وضرورة تشكيل فرق عمل فورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض المتضررين في أسرع وقت.

هذا ويأتي توجيه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة عقب الاشتباكات العنيفة التي شهدتها العاصمة طرابلس مؤخراً، والتي أسفرت عن أضرار مادية جسيمة بممتلكات المواطنين، إلى جانب حالة من الذعر بين السكان المدنيين في عدد من أحياء المدينة.

واندلعت المواجهات بين تشكيلات مسلحة داخل طرابلس، ما دفع عدة جهات أمنية، منها إدارة إنفاذ القانون، للتدخل بهدف فرض وقف إطلاق النار وتهدئة الأوضاع، وتسببت هذه الأحداث في تضرر العديد من المباني السكنية والسيارات والمرافق العامة، الأمر الذي استدعى تحركاً عاجلاً من الحكومة لتقييم الخسائر وتعويض المتضررين.

ويهدف التحرك الحكومي إلى استعادة الثقة بين الدولة والمواطن، والحد من تداعيات هذه الاشتباكات التي تتكرر من حين لآخر بسبب الانقسام الأمني والمؤسساتي في البلاد.