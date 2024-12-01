«الدبيبة» يوجّه بمعالجة جميع الإشكاليات التي تواجه مهجّري المنطقة الشرقية

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، تعليماته لوزارة الشؤون الاجتماعية ومصلحة الأحوال المدنية، بضرورة معالجة جميع الإشكاليات التي تواجه مهجّري المنطقة الشرقية، بما يشمل صرف منح بدل الإيجار واستخراج مستندات الأحوال المدنية الخاصة بالأسر.

وشدد الدبيبة، “على أهمية ضمان معاملة المهجّرين على قدم المساواة في الإجراءات الإدارية بمناطق إقامتهم الحالية، مؤكدا استعداد الحكومة لاتخاذ أي قرارات إضافية تعزز هذه الإجراءات بما يضمن حياة كريمة لهذه الفئة من المواطنين”.

وخلال اللقاء، استمع الدبيبة، إلى “عرض تفصيلي للمشاكل التي يواجهها مهجّرو المنطقة الشرقية، وناقش المتطلبات اللازمة لحل هذه الإشكالات بالتنسيق مع وزارات الدولة المعنية، وأصدر توجيهاته بحل جميع القضايا بشكل عاجل، بما يشمل اعتماد ملاحق منحة بدل الإيجار، وتيسير إجراءات استخراج مستندات الأحوال المدنية، إلى جانب متابعة ملفات الموقوفين بالتنسيق مع مكتب النائب العام”.

هذا وحضر الاجتماع مستشار رئيس الحكومة للشؤون المالية ووزير المواصلات محمد الشهوبي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الحكومة عادل جمعة، ووزيرتا الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، والعدل حليمة إبراهيم، ونائب رئيس مصلحة الأحوال المدنية لشؤون الرقم الوطني، وممثلين عن المهجّرين.