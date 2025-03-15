«الدبيبة» يوجّه بمنح عطلة دراسية حتى انتهاء «عيد الفطر»

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وزارة التربية والتعليم، بمنح عطلة دراسية اعتبارا من الأحد 16 رمضان 1446هـ الموافق 16 مارس 2025، وحتى انتهاء عطلة عيد الفطر، كما كلف الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل المواعيد وفقا لهذا التوجيه.

وجاء في القرار: “في الوقت الذي يثمن فيه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، المجهودات المقدمة من الأسرة التربوية والتعليمية بوزارة التربية والتعليم وأبنائنا الطلبة والتلاميذ في جميع المراحل التعليمية، وأولياء الأمور على التزامهم بالخطة الدراسية واستمرارها طيلة ما مضى من شهر رمضان المبارك، والتي توجت بانتهاء إجراء الامتحانات النصفية مع خالص الأمنيات بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا”.

وتابع البيان: “إنه تقديراً لهذه الجهود فقد وجه رئيس الوزراء وزارة التربية والتعليم بمنح عطلة دراسية اعتبارا من يوم الأحد 16 رمضان 1446هـ ، الموافق 16 مارس 2025م وحتى انتهاء العطلة المقررة لعيد الفطر المبارك، على أن تقوم وزارة التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات اللازمة بتعديل المواعيد وفقا لهذا التوجيه”.