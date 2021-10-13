«الدبيبة» يُؤدي زيارة تفقدية لمدينة الزنتان

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، بزيارة لبلدية الزنتان، رفقة نائبه رمضان أبوجناح، وآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي، وعدد من الوزراء والوكلاء، ومديري عدد من الأجهزة التنفيذية.

وتأتي زيارة رئيس الحكومة إلى بلدية الزنتان، للاطلاع على أوضاع المدينة والوقوف على احتياجاتها.

وشملت الزيارة مطار الزنتان وتفقد أوضاعه، وبعدها عقد رئيس الحكومة اجتماعاً موسعاً مع المكونات الإدارية والاجتماعية بالبلدية وأستمع خلاله لأهم الصعوبات التي تواجه أهالي المدينة.

وخلال كلمة له، أكد الدبيبةعلى ضرورة الوقوف على ظروف كافة المدن والمناطق ومعالجة أهم مختنقاتها.