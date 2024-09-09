«الدبيبة» يُؤكد أهمية التعاون مع البعثة الأممية

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أهمية التعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في دورها لدعم الحوار الوطني وتحقيق الاستقرار الدائم، بما يحفظ استقلالية القرار الليبي وسيادته على المؤسسات الوطنية.

جاء ذلك خلال استقباله بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والقائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا ستيفاني خوري.

وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن اللقاء تناول التطورات السياسية الراهنة في البلاد، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار المستدام.

وشدّد الدبيبة على أهمية مواصلة العمل المشترك لضمان تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات، وإنهاء المرحلة الانتقالية، بما يحقق تطلعات الشعب في بناء دولة مستقرة، حسب وصفه.