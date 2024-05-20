«الدبيبة» يُؤكد أهمية القطاع المصرفي العام والخاص في دعم الصناعة

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ضرورة أن يقوم القطاع المصرفي العام والخاص بدوره في دعم قطاع الصناعة في كل مجالاته وفق خطة تساهم في توطين الصناعة المحلية.

جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال المؤتمر الدولي للصناعة والتكنولوجيا بالعاصمة طرابلس الذي تنظمه وزارة الصناعة والمعادن تحت شعار “آفاق الاستثمار والشراكة ونقل التكنولوجيا في الصناعة “، بمشاركة عدد من الدول.

وشدّد الدبيبة على ضرورة استثمار القطاع الخاص المحلي والدولي في مجال الصناعة وتقديم الدعم اللازم للصناع الليبيين للقيام بدورهم.

كما وجه رئيس الحكومة وزير الصناعة والمعادن بضرورة طرح المصانع العامة المتوقفة أو العاملة للاستثمار والتشغيل من القطاع الخاص، وتقديم التسهيلات اللازمة لدعمهم في تفعيل هذه المجمعات المتوقفة منذ سنوات.

#الآن |رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة يشهد انطلاق فعاليات مؤتمر ليبيا الدولي الأول للصناعة والتكنولوجيا والمنعقد تحت… تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الاثنين، ٢٠ مايو ٢٠٢٤