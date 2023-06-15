«الدبيبة» يُؤكد أهمية وضع ملامح رؤية اقتصادية وطنية

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء، اجتماعاً مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بمقر المصرف في طرابلس.



ويأتي الاجتماع لمناقشة الخطوات الإجرائية لنتائج مشاورات المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

وشدد الدبيبة خلال الاجتماع على ضرورة تشكيل فريق عمل من كل مؤسسات الدولة لوضع خطة تنفيذية للتوصيات الواردة في بيان بعثة مشاورات المادة الرابعة، وأهمها وضع ملامح رؤية اقتصادية وطنية واضحة.

بدوره أكد الكبير أن الاجتماعات التي عقدت مع صندوق النقد الدولي برعاية مصرف ليبيا المركزي، بمشاركة ديوان المحاسبة ووزراء النفط والاقتصاد والعمل والمالية خلال مارس الماضي بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات كانت فاعلة ووصلنا لنتائج واقعية لتقييم الوضع الاقتصادي ومكامن القوة والضعف وإصدار توصيات مهنية جيدة.