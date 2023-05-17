«الدبيبة» يُؤكد استعداد الحكومة لدعم الاستقرار في السودان

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، دعم حكومته لكل الجهود الرامية إلى التهدئة ووقف الاقتتال في السودان.

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس لعام 2023م، اليوم الأربعاء.

وقال الدبيبة: “ندعم كل جهود التهدئة ووقف الاقتتال في السودان ومستعدون لتقديم كافة أشكال الدعم لتحقيق الاستقرار بالتنسيق بين وزارة الخارجية الليبية وبعض الدول العربية”.

وأثنى رئيس الحكومة على وزراتي الخارجية والمواصلات لجهودهم المبذولة في عودة الليبيين سالمين من السودان إلى أرض الوطن وتأمين سلامتهم.

وفي شأن آخر، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية أنهم ماضون في تقديم الخدمات للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة، وتنفيذ المشروعات وتحقيق الإنجازات مهما كانت الصعوبات والعراقيل.

وأردف قائلاً: “هدفنا وغايتنا وطن واحد دون تفرقة بين أبناءه، يعمه السلام ويسوده الرخاء”.