«الدبيبة» يُؤكد استمرار حكومته في خدمة شعبها

أكد رئيس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الثلاثاء، خلال حضوره نهائي بطولة الجامعات لكرة القدم الخماسية بمدينة الزاوية، رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من الوزراء والمسؤولين، بأن حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في خدمة شعبها للوصول لانتخابات حرة ونزيهة.

وقال الدبيبة في كلمته: “لن نذخر جهدًا حتى الوصول لهذا الهدف التاريخي”.

وأعرب رئيس الحكومة في كلمة للحضور، عن سعادته لحضور هذا المهرجان، خاصة وقال “إن ليبيا تستحق منا النظر لكل ماهو مضيء وإيجابي، والذي تمثلونه أنتم الشباب، ولقد جئنا لنؤكد عزمنا على مواصلة ما بدأنا به، حرصًا منا على إنقاذ الوطن، وأملاً منا في توحيد صفوفه، ولطرد شبح الحرب إلى غير رجعة”.

كما أكد الدبيبة خلال الكلمة، عن سعيه لخدمة الوطن لتعويض أهل ليبيا عن السنوات الماضية العجاف، وأشار إلى أنه سعى بكل جهده لنشر الفرح في كل بيت من البيوت وتحمل في سبيل ذلك اللوم والتثريب، وأنه “كحكومة مستمرين بكل ما أوتينا من قوة لخدمتكم لتوفير مستقبل أفضل ولننهض من كبوتنا، وننفض ركام الحرب والقتل”.