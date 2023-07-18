«الدبيبة» يُؤكد تكثيف الجهود للبحث عن الحاجة «برنية»

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء الاثنين، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، عددا من أعيان بلدية العجيلات الذين حضروا لديوان مجلس الوزراء، للوقوف على الإجراءات التي اتخذتها القنصلية الليبية بجدة، ضمن جهود البحث عن الحاجة برنية “مصباح الثابت”.

وأكد الدبيبة أنه كلف القنصلية الليبية واللجنة العليا للإشراف على موسم الحج، بتكثيف الجهود للبحث عن المفقودة.

وأجرى رئيس الحكومة بحضور أعيان مدينة العجيلات اتصالا هاتفياً بالقنصل الليبي العام في جدة للوقوف على آخر التطوارات في فقدان الحاجة برنية الثابت أثناء أدائها مناسك الحج.

وشدد الدبيبة على فتح قنوات التواصل مع وزارتي الداخلية والصحة السعودية لتكثيف جهود البحث.

وفي ختام اللقاء، نوقش الوضع الأمني بالبلدية وإجراءات الحكومة الأخيرة في مكافحة الجريمة والتهريب، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

وفي وقت سابق، نُظمت وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الوزراء في طرابلس لمطالبة الحكومة بمعرفة مصير الحاجة الليبية المفقودة في الأراضي المقدسة “برنية الثابت”.

وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الوزراء في #طرابلس لمطالبة الحكومة بمعرفة مصير الحاجة الليبية المفقودة في الأراضي المقدسة "برنية الثابت". pic.twitter.com/rIEWblxG0d — عين ليبيا (@EanLibya) July 17, 2023

ونفت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، يوم السبت، الأنباء التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي بخصوص العثور على الحاجة “برنية الثابت” بإحدى ثلاجات الموتى بمستشفيات المملكة العربية السعودية، مؤكدة أنها تبذل كامل جهدها في البحث عن الحاجة “برنية الثابت”.

وفُقِدت الحاجة “برنية الثابت” يوم الأربعاء 14 يونيو الجاري عند الساعة 11 صباحاً بجوار فندق “أنجم” بمكة المكرمة.

وعلى إثر ذلك، أفادت الهيئة بأن بعثة الحج الليبية تابعت عن كثب الحادثة وشكلت لجنةً للبحث عن المفقودة لدى مراكز الأمن وإيواء التائهين والمستشفيات وأبلغت الجهات المعنية في المملكة بمكة المكرمة.

وأوضحت هيئة الحج أن البعثة أجرت تحقيقاً شاملاً في الحادثة بعد تلقيها خبر فقدان الحاجة، وحُرِرِ بذلك محضر رسمي.