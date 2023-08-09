«الدبيبة» يُؤكد تناغم موقف ليبيا مع الاتحاد الأفريقي تجاه النيجر

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تناغم موقف ليبيا مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” والاتحاد الأفريقي تجاه الأوضاع التي تمر بها النيجر.

جاء ذلك خلال استقباله، مساء الأربعاء، سفير النيجر لدى ليبيا أسياد أغ كاتو، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، بحضور نائب رئيس الوزراء حسين القطراني.

وقدم سفير النيجر شرحاً لطبيعة الأوضاع التي تمر بها النيجر نتيجة التطورات السياسية والعسكرية التي تمر بها البلاد.

من جانبه، أكد الدبيبة للسفير النيجري أن موقف ليبيا واضح تجاه ما يحدث في النيجر، مشدداً على ضرورة المحافظة على الاستقرار وعدم السماح بالفوضى لما سيكون لذلك من تبعات سلبية على النيجر وكافة البلدان المجاورة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.