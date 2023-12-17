«الدبيبة» يُؤكد حرص الحكومة على الاستقرار وتهيئة الظروف للانتخابات

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أن الحكومة تواصل عملها وتبذل مزيدا من الجهود للمحافظة على الاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين بمختلف القطاعات، والعمل لإكمال مشاريع الإعمار والبناء التي أطلقتها الحكومة ضمن خطة عودة الحياة، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة.

وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة، فقد تطرق الدبيبة خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس أعيان وحكماء مصراتة، بحضور وزير المواصلات محمد الشهوبي، إلى سياسات حكومة الوحدة الوطنية منذ تسلم مهامها، وأبرز ما قدمته خلال هذه المدة رغم العراقيل والصعوبات التي واجهتها، وحملات الفتنة والتشويش التي تعرضت لها لزعزعة الاستقرار.

ودعا الدبيبة، الحاضرين لعدم الالتفات للشائعات وأخبار الفتنة، التي تهدف إلى ضرب النسيج الاجتماعي بين أبناء مدينة مصراتة، مؤكدا دور أعيان وحكماء ومشايخ المدينة في دعم الاستقرار وتحقيق السلم المجتمعي بين أهل المدينة.