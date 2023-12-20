«الدبيبة» يُؤكد دعم الحكومة للسلطة القضائية

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ضرورة التعاون بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، من أجل دعم السلطة القضائية بكل مستوياتها، للقيام بدورها لضمان تعزيز حرية وحقوق الإنسان، الذي لا يتحقق إلا بوجود جهاز قضائي قوي.

وخلال لقائه رئيس المجلس الأعلى للقضاء مفتاح القوي، اليوم في مقر المجلس، أكد الدبيبة دعمه للمعهد العالي للقضاء، سعي الحكومة لتوفير الإمكانيات اللازمة له، وكذلك دعم كافة السلطات القضائية، بهدف توفير بيئة تناسب العناصر القضائية.

ولفت القوي خلال الاجتماع إلى ما تقدمه الحكومة_من دعم للمؤسسات القضائية المختلفة، ومدها بالإمكانيات المتاحة للقيام بدورها.

حضر الاجتماع نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار الصديق الصور، ووزيرة العدل حليمة إبراهيم، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.

واتُّفق خلال الاجتماع على عقد اجتماعات دورية بين المجلس الاعلى للقضاء ووزارة العدل من أجل متابعة الملفات ذات العلاقة، ومعالجة أي إشكاليات أو صعوبات تواجه السلطة القضائية.