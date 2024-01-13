«الدبيبة» يُؤكد دعم حكومته بشكل غير محدود لقطاع النفط والطاقة

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، دعم حكومته بشكل غير محدود لقطاع النفط والطاقة ووضعها خططا لمضاعفة إنتاج النفط والغاز والاستكشاف.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لانطلاق أعمال قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد، اليوم السبت، المنعقدة في العاصمة طرابلس، بحضور وزراء حكومة الوحدة الوطنية ورئيس مؤسسة النفط ونائب رئيس المجلس الرئاسي ورئيس هيئة الرقابة الإدارية وعدد من المسؤولين، ومشاركة واسعة من شركات الطاقة والنفط العربية والعالمية.

وشدّد الدبيبة في كلمته على سعي الحكومة لخلق البرامج المهمة وإنعاش الاقتصاد الوطني وحل الصعوبات التي تواجه التنمية في مجال النفط والغاز.

وأشار الدبيبة إلى أن ملف الطاقة الكهربائية كان تحديا كبيرا وبذلت الحكومة جهودا لاستقرار الشبكة الكهربائية وتشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار في ليبيا من خلال مشاريع عودة الحياة.

هذا وعقد رئيس الحكومة على هامش القمة، عددا من اللقاءات مع رؤساء شركات نفطية كبرى ممثلة عن دول تركيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا، ومنها إيني وريبسول وتوتال ووأويل إنفست و BGN، لبحث مجالات تطوير التعاون في استكشاف النفط واستثمار إمكانات ليبيا في مجال الطاقة.

الدبيبة يشهد انطلاق قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد #مباشر | رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة يشهد انطلاق أعمال قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد بمجمع قاعات غابة النصر في #طرابلس. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في السبت، ١٣ يناير ٢٠٢٤