«الدبيبة» يُؤكد دعم حكومته لجهود الأمم المتحدة في ليبيا

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية ستيفاني خوري والوفد المرافق لها.

وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن اللقاء يأتي لمناقشة عدد من الملفات السياسية في مستهل مباشرة خوري لأعمالها.

وأكد الدبيبة خلال اللقاء دعم حكومة الوحدة الوطنية لجهود الأمم المتحدة من أجل استقرار البلاد من خلال إجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة وتوافقية قابلة للتنفيذ، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الحكومة مع الجهات ذات العلاقة بملف الانتخابات والأعمال المنجزة في هذا الشأن.

وأشارت خوري إلى استمرار البعثة في الاجتماع مع كافة الأطراف الليبية بهدف الاستمرار في خطة الأمم المتحدة للوصول بالبلاد إلى انتخابات وفق قوانين عادلة وتوافقية