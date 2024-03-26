«الدبيبة» يُؤكد دعم حكومته لكافة الكليات العسكرية

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، على دعم حكومته لكافة الكليات العسكرية في كل أنحاء البلاد، من أجل تأسيس جيش وطني موحد وبناء مؤسسات عسكرية على أسس صحيحة.



جاء ذلك خلال زيارة تفقدية، قام بها مساء الاثنين، إلى الكلية العسكرية بطرابلس، رفقة رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، وعدد من ضباط الجيش.

وأجرى الدبيبة جولة تفقدية في عدد من المرافق بعد تطويرها وتجهيزها مؤخراً، مثل العيادة والمسجد، وغرف المبيت والإقامة، ومسرح الشهداء، وغيرها من الأماكن الخدمية والترفيهية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.