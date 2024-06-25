«الدبيبة» يُؤكد دور قبيلة ورفلة في رأب الصدع ولم الشمل

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، على الدور الاجتماعي لقبيلة ورفلة في رأب الصدع ولم الشمل.

جاء ذلك خلال زيارته، مساء اليوم، إلى مدينة بني وليد، لتقديم واجب العزاء لقبيلة ورفلة في وفاة الشيخين محمد البرغوثي وعلي الأحول.

وأشاد الدبيبة في كلمة له، بدور الفقيدين الشيخين البرغوثي والأحول في المصالحة الوطنية، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.

زار رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة، مساء اليوم، مدينة #بني_وليد، لتقديم واجب العزاء لقبيلة ورفلة في وفاة الشيخين محمد… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الثلاثاء، ٢٥ يونيو ٢٠٢٤