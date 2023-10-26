«الدبيبة» يُؤكد ضرورة استكمال كافة المشروعات الجارية

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء الأربعاء، اجتماعاً لمتابعة مراحل الإنجاز والصعوبات التي ترافق تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية، رفقة مديري الأجهزة التنفيذية للمشاريع.

وقدم مدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، موقفاً تفصيلياً عن سير العمل بمشروع الطريق الدائري الثالث، مؤكداً معالجة أغلب المشاكل التي تواجه تنفيذه، خاصة بعد زيارة رئيس الوزراء للموقع واجتماعه بشركتي الكهرباء والمياه والصرف الصحي، منوها بإمكانية استكمال تجهيز المشروع خلال 14 شهراً.

من جانبه، كشف مدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة، عن انطلاق مشروع تنفيذ 500 مدرسة جديدة قبل نهاية العام الجاري، مقدِّما موقفا عاما عن تنفيذ المشروع والإجراءات الفنية لتحديد المدارس المستهدفة وزيارة المواقع والتأكد من جاهزيتها وتحديد المواصفات الفنية والمقايسات اللازمة وإصدار الموافقات الرقابية.

كما قدم رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش، موقفاً عن أعمال صيانة وتطوير الطريق الساحلي الممتد من تاورغاء حتى رأس إجدير الذي قسم إلى قطاعات للإسراع بإنجازه، مؤكداً سير الأعمال بشكل تصاعدي وفق الجدول الزمني المحدد، خاصة عقب معالجة العوائق والصعوبات التي واجهت تسلم الشركات المنفذة للموقع.

وأكد الدبيبة ضرورة العمل في كافة المشروعات الجارية واستكمالها وفق الجداول الزمنية المحددة، مشدداً على ضرورة انطلاق مشروع المدارس الجديدة لتلبية الحاجة المتزايدة للمدارس والقضاء على مدارس الصفيح التي يزيد عمرها على 30 عاماً.