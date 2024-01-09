«الدبيبة» يُؤكد ضرورة تطوير التعاون بين المؤسسات المدنية والعسكرية

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ضرورة تطوير التعاون بين مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وأهمها رفع كفاءة المنتسبين للمؤسسة العسكرية.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الثلاثاء، في احتفالية تخريج الدفعة الأولى لكلية القيادة والأركان التابعة لرئاسة الأركان العامة، في مدرج الأكاديمية الليبية للدراسات العليا بجنزور.

وفي كلمته خلال الاحتفالية، أشار الدبيبة إلى انطلاق مسيرة البناء والإعمار في كل المدن والمناطق، وفي كل المجالات.

وأضاف الدبيبة: “واليوم نشهدها في بناء كوادر المؤسسة العسكرية من خلال تخريج الدفعة الأولى لكلية القيادة والأركان وحصولهم على درجة الماجستير”.

بدوره أشاد رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، بالتعاون المثمر بين أكاديمية الدراسات العليا وكلية القيادة والأركان الذي تُجنى ثماره اليوم بتخريج الدفعة الأولى التي ستساهم في بناء المؤسسة العسكرية وفق ضوابط علمية.