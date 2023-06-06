«الدبيبة» يُؤكد ضرورة عمل كافة أجهزة الدولة لدعم اللامركزية

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الاثنين، في اجتماع مع وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للبدء بصرف مخصصات التنمية المحلية للبلديات.



وقدم التومي موقفاً عاما لرئيس الحكومة، بشأن حزمة الإجراءات المُتَّبعة في الوزارة للصرف، وأهمها التسوية المالية والفنية لمخصصات البلديات عن عام 2021، وتحديد المشروعات المستهدفة للعام الجاري 2023 بهدف ضمان عدم ازدواجيتها مع مشروعات الأجهزة التنفيذية، والتزاما بمنشور رئيس الوزراء بشأن ضرورة الشفافية في أدوات التنفيذ المختارة، مؤكداً في إحاطته للدبيبة استيفاء 69% من البلديات إجراءاتها بالخصوص.

بدوره شدّد الدبيبة على ضرورة الالتزام بالمعايير، والبدء بصرف مخصصات البلديات المستوفية شروطها، وضرورة عمل كافة أجهزة الدولة لدعم اللامركزية، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.