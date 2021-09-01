«الدبيبة» يُؤكد على عمق العلاقات بين ليبيا ومصر

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، على عمق العلاقات التي تجمع بين ليبيا ومصر.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الأربعاء، القائم بالأعمال لسفارة جمهورية مصر العربية لدى ليبيا تامر مصطفى، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس.

وجدد القائم بالأعمال، حرص بلاده على تقديم كافة أوجه الدعم لحكومة الوحدة الوطنية، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.

وتم خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز وفتح آفاق أرحب للتعاون بين البلدين، والتطرق إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، والعمل على تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.