«الدبيبة» يُؤكد قدرة وزارة الداخلية على تأمين الانتخابات

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبتن على قدرة وزارة الداخلية في تأمين الانتخابات المرتقبة.



جاء ذلك في كلمة له، خلال مشاركته في الجمع العام الأول لمنتسبي مكونات وزارة الداخلية، داخل مطار طرابلس العالمي.

ونقلت منصة “حكومتنا” عن الدبيبة قوله، إن هذا الجمع من الأجهزة الأمنية يؤكد القدرة على تأمين الاستحقاق الانتخابي والذهاب بالبلاد إلى بر الأمان، وأن أبناء وزارة الداخلية اليوم يرسلون رسالة واضحة بأن تحقيق إرادة الليبيين أمر محسوم.

وأشاد رئيس الوزراء، بجهود وزارة الداخلية بالتعاون مع القوات العسكرية في الحد من ظاهرة تهريب الوقود في البر والبحر، مثمنا دورها في الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية أيضا.

وأقامت وزارة الداخلية، الجمع العام الخاص بمنتسبيها من إدارات عامة وأجهزة ومديريات الأمن بالمنطقة الممتدة من مصراتة إلى رأس جدير غربا ونالوت بالجبل الغربي، بقوام 40 ألف عنصر أمن، حيث يقام هذا الحدث لأول مرة في ليبيا.

الدبيبة يشهد الجمع العام الأول لمنتسبي مكونات وزارة الداخلية #الآن | رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة يشهد الجمع العام الأول لمنتسبي مكونات وزارة الداخلية داخل مطار #طرابلس العالمي. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في السبت، ٢٧ أبريل ٢٠٢٤