«الدبيبة» يُؤكد موقف حكومته الداعم لإجراء الانتخابات

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نولاند.

وأكد الدبيبة للمبعوث الأمريكي على موقف حكومة الوحدة الوطنية الداعم لإجراء الانتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية بشكل مباشر، دون أي مسارات موازية تحقيقاً لإرادة الشعب الليبي، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.

كما أكد الدبيبة أن مشاركة حكومة الوحدة الوطنية في الاجتماعات المزمع القيام بها، والتي يعمل على تنسيقها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي وتأتي بهدف إيجاد قاعدة قانونية دستورية عادلة تمكن من إجراء الانتخابات.

هذا وبحث اللقاء أيضاً، ملف إعادة إعمار درنة والتحديات التي تواجه بدء الانطلاقة الفعلية لتنفيذ المشروع.